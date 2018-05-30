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Реконструкция Театра на Соборной в Рязани завершится к концу года

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Работы по реконструкции здания Театра на Соборной в Рязани планируется завершить к концу 2018 года. Это стало возможным после внесения изменений в закон о бюджете региона. 

За счет перераспределения ассигнований более чем на 7 млн рублей увеличится финансирование программы, связанной с социальным и экономическим развитием. На реконструкцию Рязанского театра для детей и молодежи направят дополнительные средства. Почти 4,5 млн рублей потратят на социальные учреждения. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Месяц назад в Нижнем Тагиле был представлен проект реконструкции театра кукол. На первом этаже разместятся гардероб, буфет, мастерские, подсобные помещения буфета, большой и малый залы, закулисье, гримерки и комната ожидания для артистов. Будет разграничена зона зрительских и административных помещений. Театр кукол оборудуют всем необходимым для комфорта маломобильных посетителей.

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