Реконструкция стадиона «Десна» в Брянске завершится в 2019 году

Работы на стадионе «Десна» и стройплощадке бассейна в Володарском районе Брянска ведутся по графику, сообщили в правительстве области.

На реконструкцию арены из бюджета РФ выделено 80,05 млн рублей, области — 74,95. Рабочие снесли старые трибуны, складские и вспомогательные сооружения, построили здание трибун с навесом, оштукатурены стены и перегородки. Стадион откроется для горожан в 2019 году, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Бассейн будет стоить 79 млн рублей. Уже готова коробка здания с ограждающими конструкциями и чашей. Отделочные работы вскоре будут завершены.

Напомним, в ближайшие два года в Брянской области появится 10 новых спортивных объектов. До 2020 года в регионе возведут пять бассейнов, два ледовых дворца и три физкультурно-оздоровительных комплекса. Об этом стало известно на заседании комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту областной думы.