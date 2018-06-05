Оказавший вооруженное сопротивление нарушитель убит на азербайджано-российской границе

Нарушителя государственной границы с Российской Федерацией ликвидировали пограничники Азербайджана, мужчина при задержании оказал вооруженное сопротивление.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гусарского района Азербайджана, инцидент произошел вечером 4 июня около пограничной заставы в селе Юхары Зейхур, говорится в сообщении.

«Нарушитель отказался подчиниться законным требованиям пограничников и оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь. Ответным огнем нарушитель был уничтожен», — отмечает прокуратура.

Во время осмотра тела нарушителя границы обнаружен и изъят пистолет Макарова, прокуратура ведет расследование.