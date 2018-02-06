На производственной площадке Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв, передает «Интерфакс». Инцидент произошел на предприятии оборонной промышленности «Радиозавод».

По данным местных СМИ, на месте пожара работают сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Площадь пожара незначительная. Также сообщается, что пострадавших в результате взрыва нет.

5 января взрыв произошел на фабрике фейерверков в Китае, данных о погибших или пострадавших не приводится.