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На производственной площадке Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На производственной площадке Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв, передает «Интерфакс». Инцидент произошел на предприятии оборонной промышленности «Радиозавод».

По данным местных СМИ, на месте пожара работают сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Площадь пожара незначительная. Также сообщается, что пострадавших в результате взрыва нет.

5 января взрыв произошел на фабрике фейерверков в Китае, данных о погибших или пострадавших не приводится.

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