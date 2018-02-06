На производственной площадке Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв
На производственной площадке Миноборонпрома Азербайджана произошел взрыв, передает «Интерфакс». Инцидент произошел на предприятии оборонной промышленности «Радиозавод».
По данным местных СМИ, на месте пожара работают сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Площадь пожара незначительная. Также сообщается, что пострадавших в результате взрыва нет.
5 января взрыв произошел на фабрике фейерверков в Китае, данных о погибших или пострадавших не приводится.