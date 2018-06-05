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Полиция возбудила дело после ДТП с тремя подростками в Домодедово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с наездом на трех несовершеннолетних в Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, пишет сайт RT. Предполагаемому виновнику аварии может грозить тюремный срок до двух лет.

Авария произошла вечером 4 июня в районе Каширского шоссе в Домодедово. В результате столкновения двух машин один из автомобилей выскочил на тротуар и сбил стоявших там подростков 2000 года рождения. Все они были госпитализированы с различными травмами. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

По словам отца одного из пострадавших подростков, мальчик лежит «весь переломанный» и его случай является самым тяжелым, но операцию пока не назначили. Двое других подростков также получили переломы, травмы головы.

«Вова самый тяжелый, остальные чуть получше. Голова, лицо посечено очень сильно. Зашили в трех местах», — рассказал мужчина телеканалу «360» о самочувствии сына. Он также добавил, что семья планирует обратиться в суд.

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