Госдума изучит зарубежный опыт наказания СМИ за оскорбление власти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет по международным делам проанализировать законодательство европейских стран на предмет ответственности СМИ за оскорбительные высказывания в адрес представителей власти.

«Мы члены Совета Европы, было бы правильно посмотреть, как решаются на европейском уровне такие вопросы», — сказал Володин на заседании парламента во вторник, 5 июня.

По его словам, данная проблема уже законодательно решена в Германии. Володин предложил депутатам изучить опыт данной страны, передает «Интерфакс»

Изначально тему об ответственности СМИ за оскорбление властей поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, российская пресса самая свободная в мире. В связи с этим необходимо «снять оскорбительный, клеветнический характер со всех передач», отметил он.

В законодательстве Германии есть целый ряд статей об оскорблении представителей, органов и институтов власти. К примеру, сомнительные высказывания в адрес президента грозят лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Кроме того, лишиться свободы на три года можно за оскорбление государства и его символов.