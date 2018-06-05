Грамоты с гербом Украины выдали ученикам школы в Уссурийске

Управление образования и молодежной политики Уссурийска начало проверку, после того как в соцсетях появилась информация о том, что ученикам школы № 30 выдали грамоты с гербом Украины.

По словам представителя управления, проверка идет, но поскольку в настоящее время в школе проходят экзамены, встреча с руководством учебного заведения будет позже.

«Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты», — цитирует сотрудника ведомства «РИА Новости».

Ранее видео, на котором учащийся школы демонстрирует грамоту, в верхней части которой напечатан герб Украины в обрамлении сине-желтых лент, появилось в Сети, сообщает телеканал «Звезда».