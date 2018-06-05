Детей Коми вывозят вертолетами на каникулы в тундру

В Коми стартовала кампания по доставке детей оленеводов с мест учебы в тундру на каникулы. Она продлится в течение июня. Школьников вывозят на вертолетах, принадлежащих авиакомпании «Комиавиатранс» при содействии оленеводческих предприятий республики.

Первый рейс состоялся из Воркуты 31 мая. В этом городе проходят обучение более 30 детей оленеводов. По словам директора Воркутинского сельхозкооператива «Оленево» Сергея Пасынкова, в этом году вертолет доставил домой 15 школьников, остальных привезли на снегоходах.

Как отмечает ИА «Комиинформ», доставка детей в тундру весной и возвращение в школы ближе к осени для их родителей обходится бесплатно. Затраты берет на себя региональный бюджет. Так, например, один час лета на вертолете обходится примерно в 139 тыс. рублей.

В 2018 году планируется оплатить из регионального и федерального бюджетов 62,5 полетных часа. В республиканском министерстве национальной политики отметили, что в этом году удалось увеличить финансирование программы на 12,5 часов.

Портал iz.ru в мае сообщал о подобной кампании в НАО. В этом году в тундру на каникулы планируется доставить школьными вертолетами 250 детей.