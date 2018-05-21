Жилье для оленеводов и чумработниц снова будут строить в НАО

В Ненецком автономном округе (НАО) возобновится строительство жилья для оленеводов и чумработниц. Решение принято с учетом того, что этот год объявлен в регионе Годом оленеводства.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на администрацию округа, из регионального бюджета на обеспечение оленеводов жильем будет выделено более 24 млн рублей. По предварительным оценкам, в текущем году для этой категории населения будет возведено восемь жилых помещений.

Агентство уточняет, что сейчас в округе на учете состоят 64 оленевода и чумработницы, которые нуждаются в жилье по договорам социального найма. До 2022 года необходимо построить или приобрести еще 42 помещения на общую сумму около 200 млн рублей.

Портал iz.ru в середине марта сообщал о том, что оленеводы просят ввести режим ЧС в ЯНАО из-за массовой гибели оленей. Падеж достиг критической отметки.