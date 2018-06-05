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Тополиный пух: испытания для аллергиков

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Во рту, в носу, на одежде — тополиный пух сейчас на улицах всех городов России. Сам пух не опасен, но он переносит пыльцу, которая провоцирует аллергию.

Этот снег в июне никак не победить: тополя мутируют в условиях мегаполиса. Семена образуются у тополей девочек, но деревья-мальчики тоже плодоносят. Мужские особи мимикрируют так, что и не отличить, какой тополь где. И даже селекционеры не в силах помочь: обрезка кроны в борьбе с пухом напрасна. В советские годы тополя сажали повсюду — остается лишь ждать окончания сезона. 

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