Прямой эфир

Похоронное бюро в Ульяновске замостило тропинку надгробными плитами

0
Фото: Администрация Ульяновска
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ульяновское похоронное бюро вымостило тротуар на одной из городских улиц фрагментами надгробных плит. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Необычная тропинка появилась на улице Радищева. При этом четыре куска брусчатки содержали фрагменты имен, фамилий и даты жизни. Внимание на нее первыми обратили пользователи Twitter

Отмечается, что формально предприниматель, решивший замостить тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. На место прибыли представители администрации Ульяновска. После проведенной с ним профилактической беседы бруски с фрагментами надгробных плит были зашлифованы, передает телеканал «360».

В начале апреля 2018 года в центре Москвы археологи обнаружили древние надгробия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приставы за долги похоронного агентства в Кузбассе арестовали катафалк
Медбрат в Италии убивал пациентов по заказу похоронного бюро

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017