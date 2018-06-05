Похоронное бюро в Ульяновске замостило тропинку надгробными плитами

Ульяновское похоронное бюро вымостило тротуар на одной из городских улиц фрагментами надгробных плит. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Необычная тропинка появилась на улице Радищева. При этом четыре куска брусчатки содержали фрагменты имен, фамилий и даты жизни. Внимание на нее первыми обратили пользователи Twitter.

Отмечается, что формально предприниматель, решивший замостить тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил. На место прибыли представители администрации Ульяновска. После проведенной с ним профилактической беседы бруски с фрагментами надгробных плит были зашлифованы, передает телеканал «360».

В начале апреля 2018 года в центре Москвы археологи обнаружили древние надгробия.