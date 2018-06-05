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Фестиваль казачьей культуры прошел в Свердловской области

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В деревне Верхняя Баранча Кушвинского городского округа под Нижним Тагилом состоялся седьмой областной фестиваль «Наследие», посвященный казачьей культуре. Его участниками в этом году стали представители казачьего народа со всего Урала, Пермской и Омской областей.

На открытии выступил глава Кушвы Михаил Слепухин, отмечает TagilCity.ru. Полуторачасовая программа была разработана представителями Нижнего Тагила и предусматривала спортивные конкурсы, «бои с мечом» и метание гири в 16 кг, сообщает «Мой город».

Казаки — представители сложной этносоциальной культуры, сформировавшейся на окраинах Русского государства и Речи Посполитой. Термин был принят на Руси для обозначения независимого вооруженного населения на различных незаселенных территориях, так называемых украинах. После распада Советского Союза началось систематическое возрождение казачества, многие казаки принимали участие в различных постсоветских конфликтах. 

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