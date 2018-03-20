Атаман казачьей общины задержан в Петербурге за вымогательство

Одним из троих граждан Белоруссии, задержанных 17 марта в Приморском районе Петербурга за вымогательство 220 тыс. рублей у соотечественника, оказался атаман казачьей общины. По данным источника в правоохранительных органах, его имя — Владимир Бакин.

Сам задержанный называет себя Влад Волк. Мужчина является атаманом казачьего общества «Станица Северо-Славянская». Бакин также замешан в других эпизодах вымогательства, связанного с недвижимостью, сообщает телеканал «78».

Ранее правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с Хуторским казачьим обществом о содействии казаков в обеспечении экологической безопасности города. Организация будет принимать участие в охране природы города, выезжать на рейды вместе с государственными инспекторами по окружающей среде. Также казаки будут задействованы в проведении мероприятий, направленных на охрану и использование объектов животного мира.