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Обь в районе Барнаула близка к критической отметке

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В районе Барнаула река Обь приближается к критической отметке. До нее осталось 28 см. Уровень воды достиг 512 см. По данным алтайского ЦГМС, уровень воды увеличивается и в других реках региона.

В бассейне Катуни наибольший прирост воды отмечен у села Чарышское — на 82 см. До критической отметки — 18 см. У села Карпово-2 уровень воды может достичь критической отметки уже в ближайшие сутки. Серьезная ситуация складывается на всем протяжении реки Катунь и на реке Бия в границах республики Алтай.

Как напоминает ресурс altapress.ru, начальник департамента Росгидромета по Северному федеральному округу Александр Гритчин ранее предупреждал, что в июне и июле на Алтае ожидаются высокие температуры воздуха. Это может привести к паводку. Так, уже на этой неделе синоптики прогнозируют +33 градуса.

Портал iz.ru сообщал о сильнейшем за последние 25 лет разливе Дона. Ученые в связи с этим надеются на восстановление популяции промысловых рыб.

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