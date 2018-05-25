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Ущерб от паводка в Якутии достиг почти 1 млрд рублей

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В Якутии продолжают подсчитывать ущерб от прошедшего паводка. По последним данным, он уже составляет 940 млн рублей.

По оценкам правительственной комиссии, на восстановление дорог потребуется более 673 млн рублей, на объекты культуры, образования и спорта потребуется направить свыше 55 млн рублей. Ущерб для объектов ЖКХ и энергетики оценивается в 53 млн рублей. Кроме того, ведется расчет необходимого объема финансирования для единовременной материальной помощи населению. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В результате паводка в Якутии пострадал 41 населенный пункт. Подтопленными оказались 1270 жилых домов, региональные и муниципальные дороги протяженностью почти 89 км, а также внутрипоселковые дороги общей протяженностью около 79 км.

В связи с ситуацией было возбуждено дело по факту халатности. Госслужащие не предупредили людей о грядущем наводнении.

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