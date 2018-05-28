Уровень воды в реках опасно повышается в Алтайском крае

Жаркая погода и изобилие дождей привели к повышению уровня воды в реках Алтайского края. МЧС прогнозирует подтопления на ближайшие двое суток.

По данным Минприроды региона, из-за высокой температуры воздуха снег начал таять в горах. Это привело к повышению уровня воды в реке Катунь и в верховьях реки Чарыш. А большое количество осадков вызвало рост уровня воды в Бии, Оби и реке Чумыш, сообщает altapress.ru.

Сложная гидрологическая ситуация ожидается в ближайшие двое суток. На реке Чарыш в районе Карпово-2 вода поднимется до отметок 350–370 см при опасном уровне 360 см. В связи с этим возможно подтопление прибрежной территории.

Как сообщал портал iz.ru, ученые Азовского НИИ зафиксировали сильнейший за 25 лет разлив Дона. На реке не было половодья с 1994 года. Разлив Дона дает надежду на восстановление популяции промысловых рыб.