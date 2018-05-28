Прямой эфир

Уровень воды в реках опасно повышается в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жаркая погода и изобилие дождей привели к повышению уровня воды в реках Алтайского края. МЧС прогнозирует подтопления на ближайшие двое суток.

По данным Минприроды региона, из-за высокой температуры воздуха снег начал таять в горах. Это привело к повышению уровня воды в реке Катунь и в верховьях реки Чарыш. А большое количество осадков вызвало рост уровня воды в Бии, Оби и реке Чумыш, сообщает altapress.ru.

Сложная гидрологическая ситуация ожидается в ближайшие двое суток. На реке Чарыш в районе Карпово-2 вода поднимется до отметок 350–370 см при опасном уровне 360 см. В связи с этим возможно подтопление прибрежной территории.

Как сообщал портал iz.ru, ученые Азовского НИИ зафиксировали сильнейший за 25 лет разлив Дона. На реке не было половодья с 1994 года. Разлив Дона дает надежду на восстановление популяции промысловых рыб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ущерб от паводка в Якутии достиг почти 1 млрд рублей
Ученые зафиксировали сильнейший за четверть века разлив Дона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017