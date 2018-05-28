Ученые зафиксировали сильнейший за четверть века разлив Дона

Ученые Азовского НИИ рыбного хозяйства отметили сильнейший за 25 лет разлив Дона. С 1994 года на реке не было половодья.

Специалисты отмечают, что ситуация последних лет катастрофически повлияла на состояние рыбных запасов, поскольку из-за недостатка воды рыбе негде было нереститься. Так, в десятки раз снизились объемы добычи судака и леща, практически не стало чехони, стоял вопрос о запрете вылова тарани. Промысел осетровых был запрещен.

Разлив этого года может исправить ситуацию. Он дает надежду на восстановление популяции промысловых рыб, заявляют ученые.

Как отмечает RostovGazeta, от маловодья страдали Дон и Цимлянское водохранилище. Уровень воды в водохранилище сейчас всего на 18 см ниже предельного. Теперь ученые обеспокоены тем, что оно может переполниться.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что уровень реки Колымы у поселка Сеймчан превысил критическую отметку из-за половодья и сбросов воды из Усть-Среднекамского водохранилища.