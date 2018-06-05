Забастовка машинистов метро в Тбилиси продолжается

Встречи мэра Тбилиси Кахи Каладзе с бастующими машинистами метрополитена Тбилиси завершились безрезультатно, забастовка продолжается. Об этом сообщает ТАСС.

Глава города выразил надежду на «достижение компромисса».

«Мы объяснили реально существующую ситуацию, финансовое положение дел тбилисской транспортной компании, а также мэрии. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся согласовать наши позиции, и метро будет открыто», — сказал он.

Машинисты требуют повышения зарплаты. По их словам, Каладзе пообещал, что она будет повышена с 2019 года. Это не устраивает работников метрополитена, поэтому они заявили о продолжении забастовки, которая началась в ночь на 4 июля. В связи с этим автобусы перевозят пассажиров бесплатно. Метро Тбилиси ежедневно перевозило 200 тыс. пассажиров.