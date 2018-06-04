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В московском регионе открылась первая цифровая подстанция

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Денис Гришкин
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Первую в московском регионе цифровую подстанцию в понедельник, 4 июня, открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, на церемонии запуска объекта в эксплуатацию также присутствовали гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и гендиректор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин.

Подстанция «Медведевская» мощностью 160 МВА призвана обеспечить электроснабжение объектов на территории инновационного центра «Сколково». Кроме того, ввод в эксплуатацию питающего центра обеспечит резерв для электроснабжения близлежащих девелоперских объектов. 

«Правительство Москвы и ПАО «МОЭСК» последовательно создают инфраструктуру инновационного центра «Сколково». Сегодня мы завершили еще один важный проект — строительство высоковольтной подстанции. Новая подстанция обеспечит приличный запас мощности, у потребителей в «Сколково» не будет проблем с подключением к сети или увеличением потребляемой мощности. Объект — уникальный, это первая цифровая подстанция в Москве. Кроме того, это первая за последние десятилетия подстанция, которая полностью укомплектована оборудованием российского производства», — заявил Собянин.

Отмечается, что цифровая подстанция позволяет управлять питающим центром в цифровом коде без персонала. Благодаря новейшим цифровым технологиям мониторинг электрооборудования осуществляется в режиме онлайн, что позволяет избежать материальных и трудовых затрат на планово-предупредительный ремонт. Все вероятные неполадки будут устраняться по факту их возникновения. 

В пресс-релизе уточняется, что при строительстве «Медведевской» применялось инновационное электрооборудование российского производства. Так, на подстанции установлены два силовых трансформатора мощностью по 80 МВА (произведены ООО «Тольяттинский трансформатор»); комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кв производства АО ВО «Электроаппарат»; четырехсекционное распределительное устройство 20 кВ с вакуумными выключателями, рассчитанное на 20 линейных ячеек производства ОАО «Самарский трансформатор»; комплекс релейной защиты и автоматики (РЗА) и автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП), выполненные на микропроцессорных терминалах ООО НПП «ЭКРА». 

Архитектурное и дизайнерское решение подстанции разработали так, чтобы самый современный по техническим решениям в столичном регионе питающий центр органично вписался в современный ландшафт иннограда «Сколково». «Медведевская» возводилась в рекордно короткие сроки: работы по строительству были полностью завершены за 18 месяцев при нормативных показателях для энергообъектов подобного уровня и класса в 27 месяцев.

31 мая совет директоров компании «Россети» рекомендовал акционерам в ходе годового собрания, которое пройдет 29 июня, принять решение о выплате в качестве дивидендов 2,468 млрд рублей за I квартал 2018 года. По словам гендиректора Павла Ливинского, соответствующее решение поддержало правительство России.  

«Компания и далее нацелена на поступательное увеличение дивидендных выплат нашим акционерам», — добавил он.

Кроме того, стало известно, что чистая прибыль «Россетей» за первые три месяца 2018 года составила 32,9 млрд рублей, что на 39,4% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

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