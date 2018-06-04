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Театр Станиславского и Немировича-Данченко представит оперу Верди «Макбет»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко представит новую постановку оперы Джузеппе Верди «Макбет». Премьера состоится 20, 21 и 22 июня.

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Над постановкой работали режиссер Кама Гинкас, сценограф Сергей Бархин и хореограф Татьяна Баганова, за пультом — главный дирижер театра Феликс Коробов. Для Гинкаса «Макбет» станет первой поставленной в России оперой.

Джузеппе Верди называл шекспировскую оперу одним из величайших творений человечества. Он написал текст либретто совместно с Франческо Пьяве. Так появилось новаторское произведение, синтезирующее драму и музыку.

Гинкас погрузит зрителей в доисторические времена, а благодаря марсианским пейзажам действие выйдет за рамки привычных ассоциаций и аллюзий.

В опере задействованы ведущие артисты театра, в том числе Алексей Шишляев, Дмитрий Ульянов, Анна Троицкая, Нажмиддин Мавлянов и многие другие.

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