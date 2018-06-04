НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие для распространения контента

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и группа «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия. Оно займется производством и закупкой контента, запуском совместных каналов, а также дистрибуцией собственных и сторонних каналов. Также стороны намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, платформ и Big Data.

Первым шагом в рамках СП станет создание направления по дистрибуции каналов — уже достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков рынка.

«Партнерство медиа- и телекомкомпаний является международным трендом, так как позволяет создать уникальные стратегические преимущества для обеих сторон: доступ к экспертизе и уникальному контенту для телеком-операторов и, в свою очередь, доступ к технологиям и абонентам для медиаигроков. Экспертиза НМГ в области производства, дистрибуции и монетизации контента совокупно с технологиями «Ростелекома» позволит создать контентного игрока нового уровня», — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что для компании сегмент платного ТВ является одним из драйверов роста.

«Наша компания занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг платного ТВ с 10 млн обслуживаемых домохозяйств. Мы заинтересованы в том, чтобы нашим клиентам был доступен лучший телевизионный и видеоконтент. Объединяя усилия с НМГ в области производства и дистрибуции контента, мы следуем лучшим мировым практикам, а выиграет от этого наш клиент — телезритель», — сказал Осеевский.

Генеральным директором СП станет Александр Косарим, отвечающий в «Ростелекоме» за контентную политику. В совет директоров СП войдут по два представителя с каждой стороны.