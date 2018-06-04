Прямой эфир

НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие для распространения контента

0
Фото: пресс-служба ЗАО «НМГ»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и группа «Ростелеком» объявили о создании совместного предприятия. Оно займется производством и закупкой контента, запуском совместных каналов, а также дистрибуцией собственных и сторонних каналов. Также стороны намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, платформ и Big Data.

Первым шагом в рамках СП станет создание направления по дистрибуции каналов — уже достигнуты предварительные договоренности с рядом крупных игроков рынка.

«Партнерство медиа- и телекомкомпаний является международным трендом, так как позволяет создать уникальные стратегические преимущества для обеих сторон: доступ к экспертизе и уникальному контенту для телеком-операторов и, в свою очередь, доступ к технологиям и абонентам для медиаигроков. Экспертиза НМГ в области производства, дистрибуции и монетизации контента совокупно с технологиями «Ростелекома» позволит создать контентного игрока нового уровня», — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что для компании сегмент платного ТВ является одним из драйверов роста.

«Наша компания занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг платного ТВ с 10 млн обслуживаемых домохозяйств. Мы заинтересованы в том, чтобы нашим клиентам был доступен лучший телевизионный и видеоконтент. Объединяя усилия с НМГ в области производства и дистрибуции контента, мы следуем лучшим мировым практикам, а выиграет от этого наш клиент — телезритель», — сказал Осеевский.

Генеральным директором СП станет Александр Косарим, отвечающий в «Ростелекоме» за контентную политику. В совет директоров СП войдут по два представителя с каждой стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НМГ и фонд «Сколково» стали партнерами
«Ростелеком» покупает компанию по кибербезопасности за 1,5 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017