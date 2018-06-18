Мировая технологическая революция, в центре которой сегодня находится наша страна, создает огромные возможности для развития. Для того чтобы воспользоваться ими, России нужно сообщество талантливых и целеустремленных людей. Ученых и инженеров, способных создавать новые продукты на основе передовых технологий, которые улучшают жизнь людей и повышают конкурентоспособность страны. По расчетам рабочей группы НТИ «Кружковое движение», для достижения качественного рывка это сообщество технологических энтузиастов, «кружковцев», должно насчитывать не менее 500 тыс. человек.

Эти люди в течение 10–15 лет создадут множество компаний, стартапов, прорывных проектов. Новые рынки, такие как беспилотная логистика, персонализированная медицина и питание, нейротехнологии и прочее, еще только формируются или даже пока не существуют. И стратегия Национальной технологической инициативы предполагает, что на этих рынках у малых компаний, состоящих из энтузиастов, шансов на успех не меньше, а даже больше, чем у транснациональных гигантов. Такие стартапы, технологические кружки, работают от души: рискуют, умеют ошибаться быстро, но и быстро выдавать новый рыночный продукт — и в итоге побеждают. В этой логике последние 10 лет формировалась российская частная космонавтика, а сегодня, например, мы с интересом следим за кружком энтузиастов, работающих над прототипом реактивного ранца.

Но где же взять столько талантов? В России уже сделаны первые шаги. В 2015 году запущена сеть детских технопарков «Кванториум» и олимпиада Национальной технологической инициативы, в 2016 году прошла первая проектная школа в образовательном центре «Сириус». В этих инициативах активную роль играют крупнейшие российские технологические компании и ведущие университеты.

Особое место в работе с талантами для технологического сегмента экономики занимают так называемые обучающие сообщества, где новые знания накапливаются и передаются специалистами разного уровня друг другу неформально и вне иерархий. Мощные сообщества программистов собраны вокруг сетевых ресурсов, таких как Stack Overflow, созданный программистами и для программистов, чтобы совместно повысить общий уровень знаний по программированию во всем мире; Reddit — еще один англоязычный сайт с сильным сообществом; российский ресурс «Хабрахабр»; сегодня в этой же нише действуют профильные Телеграм-каналы. Недавние исследования показали, что среди работающих в крупных мировых компаниях специалистов по большим данным многие не получали формального образования по этой специальности, а компетенции сформировали на онлайн-ресурсах.

Обратная сторона технологического развития — стремительная скорость изменений и рост сложности управления. Это подразумевает высокий уровень самоорганизации, требовательность к своим компетенциям, умение адекватно оценивать свои возможности относительно лучших мировых практик. Проще говоря, в меняющемся мире преуспевают не те, кто работают «в колее» и ждут указаний, а те, кто умеет принимать решения и ответственность, быстро и с интересом учиться — и работать на результат.

При этом главное свойство кружка — быть пространством свободы. Многие из сегодняшних взрослых могут вспомнить, что выбор кружка в юности стал для них первым по-настоящему самостоятельным решением. Для меня, например, это был кружок астрономии и космонавтики во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Экосистема кружков, которую мы называем неформальным образованием, слишком сложна и многомерна, чтобы применять к ней традиционные «вертикальные» технологии управления. Кружки — это прототип общества будущего, преодолевшего барьер сложности, и техники управления из настоящего здесь не годятся. Однако мы живем в настоящем, и нам нужен переводчик с языка будущего (реальных проектов, преодоленных технологических вызовов) на язык ценностей настоящего — а для школьников и их родителей это прежде всего поступление в университет, затем трудоустройство и так далее.

Таким переводчиком должны стать цифровые платформы по работе с талантами и компетенциями через «цифровой след». Такой инструментарий уже формируется на базе проекта «Билет в будущее», который стартует осенью 2018 года; подготовлен проект цифровой платформы «Талант» для кружкового движения НТИ, предназначенной для обмена данными между цифровыми ресурсами для талантливых школьников. Амбициозную цель — заменить цифровым следом и диплом, и трудовую книжку — ставит перед собой проект НТИ «Университет 20:35». Мы считаем, что готовность современной системы образования вести диалог с будущим и пользоваться переводчиками с его языка — ключевое условие успеха в работе с талантами.

В мире идут жесткая борьба за таланты для нового технологического уклада и состязание в умении создавать для них пространства свободы. У России есть серьезная фора: культура технологических энтузиастов для нас не нова, она хорошо описывается русским словом «кружок». Мы первые создали «прототипы будущего» — от кружков радиолюбителей, авто-, авиа- и судомоделистов до кружка группы исследователей реактивного движения Цандера – Королева, который породил плеяду советских генеральных конструкторов и вывел человечество в космос.

Автор — проректор Дальневосточного федерального университета, лидер рабочей группы «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы

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