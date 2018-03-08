С 1901 года Нобелевская премия вручалась без малого 600 раз. Лауреатами её стали почти тысяча человек. Из них женщин (если считать именно научные номинации и откинуть литературу и премию мира) меньше двух десятков. Два процента. Что это, откуда такая диспропорция? Неужели женщина плохо совместима с логическим научным мышлением? Я бы так не сказал. В институтах, в лабораториях, в различных научных организациях и коллаборациях женщин если и меньше, чем мужчин, то не настолько, явно не в 50 раз. Даже не в 20 и не в 10. Раза в полтора, не больше. И все это активные, целеустремлённые, хорошо подкованные и нацеленные на победу исследовательницы.

Вообще, женщинам в истории науки принадлежит достаточно заметное место. Пифагор считал, что все женщины – прирождённые философы (для того времени – учёные широкого профиля). В его знаменитой школе обучалось и преподавало около 30 женщин. Одним из главных преподавателей, читай – деканом сразу трёх факультетов, математического, физического и медицинского, была жена учёного, космолог Теона. Самой известной учёной античности считается Гипатия Александрийская, занимавшаяся математикой, астрономией и философией. На её лекции в Александрийский музей люди съезжались не только со всей Римской империи, но и со всего мира.

Или вот вам пример уже из не столь отдалённого прошлого. Альберт Эйнштейн познакомился с Милевой Марич в 1896 году, еще в пору обучения в Цюрихском политехническом институте. В 1903 году бывшие однокурсники обвенчались и прожили в счастливом браке 16 лет. Плодом их супружества стали четверо детей: два сына и две великие научные теории: теория относительности, перевернувшая всю современную физику, и теория фотоэлектрического эффекта, положившая начало новой физике – квантовой. То, что эти работы были именно общими, никто из супругов не скрывал. Сам Эйнштейн писал в письме Милеве: «Как счастлив и горд буду, когда мы оба доведём работу над относительным движением до победного конца». Когда уже чрез три года после развода Эйнштейн получил за объяснение фотоэффекта Нобелевскую премию, он благородно разделил её с бывшей супругой. Я не буду утверждать, что Милева корпела над формулами и ночами не спала, пытаясь понять, может ли что-то двигаться со скоростью быстрее скорости света. Возможно, такого не было, но факт остаётся фактом: учёный безусловно считал супругу полноправным соавтором сделанных открытий. Но почему же тогда её имя официально не фигурировало в списке Нобелевского комитета? Дело не в пристрастности академиков-женоненавистников.

Порой приходится сталкиваться с очень непонятным утверждением, что разница между мужчиной и женщиной кроется исключительно в физиологии. Вообще непонятно, на какой планете живут люди, отстаивающие такое мнение, и вообще – люди ли они (не подумайте, в хорошем смысле). Создаётся впечатление, что это инопланетяне, которые никогда не жили в человеческом обществе и даже если наблюдали за ним, то очень поверхностно. Ну так, посмотрели – вроде все похожи: две руки, две ноги, голова, ходят на двух конечностях, говорят на одном языке. На самом деле, отличий, даже не касаясь строения и функционирования тел, огромное множество. Любой генетик вам скажет, что различия в геноме мужчины и женщины более значительны, чем в геноме человека и шимпанзе. Иными словами, любой мужик генетически ближе к самцу шимпанзе, чем к своей родной половинке. Мы как две части одного простого пазла: если эти части будут одинаковыми, пазл не сойдётся. И наоборот, сойтись он может только в том случае, если эти различия будут максимальными: где у одной частички что-то выступает, там у другой должно западать, где у одной чего-то недостаёт, у другой должен быть излишек.

В 70-х годах прошлого века я, еще будучи школьником, прочитал в замечательном журнале «Химия и жизнь» статью про новую эволюционную теорию пола. Уже много позже, в середине нулевых повезло встречаться и беседовать с её автором, Вигеном Артаваздовичем Геодакяном. Замечательный учёный, обладатель аж двух степеней: кандидат технических и доктор биологических наук. По образованию физико-химик он так увлёкся вопросами пола, что в короткий срок защитил в этой области две диссертации. Сегодня его теория уже настолько считается признанной, что вошла в студенческие учебники, причем не только у нас, но и за рубежом. Не буду расписывать её полностью, упомяну лишь те следствия, которые касаются нашей темы, а именно – малого числа женщин-нобелеаток.

Итак, по Геодокяну, природа долго вертела всякие создаваемые ею живые существа, пытаясь приспособить их к жизни наилучшим образом. И наконец, пришла к замечательному решению, разделив высших животных (и развивавшиеся параллельно высшие растения) на два пола – мужской и женский. Надо сказать, что с точки зрения теории эволюции Дарвина, решение не совсем понятное. Там самое лучшее – гермафрадитизм. Передача информации от родителей та же, но гермафродит вообще может быть независим от наличия или отсутствия партнёра. Оказавшись на необитаемом острове, он легко спарится сам с собой и возобновит популяцию. А будь на его месте хоть сотня нормальных, негермафродитных самцов или самок, все они вымрут без следа. Но! По Геодакяну, природа не просто нас разделила, а разделила со смыслом. И женщина, в его версии, не только продолжательница рода, но ещё и хранитель генетической информации. А мужчина не только добытчик мяса насущного, но ещё и полигон для отработки и испытания новых свойств.

То есть, женщина – фабрика, суперсовременный комбинат, на котором собирается уже испытанная и проверенная продукция и где в особо охраняемых архивах хранятся тщательнейшие инструкции по сборке. А мужчина – конструкторское бюро, смысл которого в постоянном поиске новых, наиболее перспективных решений, их проверке, отработке и передаче на фабрику. Именно поэтому всё существо женщины направлено на сохранение и накопление, а это значит, что она должна находиться в состоянии максимального покоя и безопасности. И, напротив, существо мужчины направлено на поиск и проверку. Значит он должен находиться в максимально агрессивной среде: всегда на передовой, лучше – за передовой, всегда – на линии огня, чтобы максимально быстро проверить, а как среагирует на случайную «пулю» испытываемый им «бронежилет». Это ничего, что девять из десяти испытателей погибнут, главное, что один выживший донесёт удачный образец десяти сидящим в безопасной пещере женщинам-фабрикам, и те запустят его «в серию». Задача мужчины – совершить как можно больше подвигов, задача женщины – сделать так, чтобы в подвигах было всё меньше необходимости.

Наука – тоже отражение нашей жизни. И тут мужчина тоже идёт в прорыв, ищет, ставит смелые эксперименты, выдвигает сумасшедшие гипотезы и создаёт поворотные теории. А женщина принимает плоды его часто беспорядочного и отчаянного творчества, доводит их до необходимой кондиции, отсеивает мусор, стыкует с предыдущими теориями и создает с их помощью новую картину мира. И нельзя не согласиться, что вторые здесь гораздо важнее первых. Ибо гениальных прозрений может быть масса, но действительно полезными они станут лишь тогда, когда кто-то додумается до того, как это прозрение прикрутить к стиральной машине. Тем более, что ещё одной важной задачей женщины-хранительницы является накормить и снарядить мужчину-добытчика во всё новое, чтобы он был максимально готов к поиску. Но, безусловно, дела «идущих на грозу» мужчин больше на виду, чем дела обеспечивающих и мотивирующих на этот «поход» женщин, вот и дают премии и звания мужчинам.

Хотя правильнее было бы сделать как в хоккее: «Гол забил Харламов с подачи Петрова», «Открытие сделал Иванов с подачи и при поддержке Сидоровой». Я не знаю, чем помогала Эйнштейну Милева, может, просто борщ варила и черновики статей начисто переписывала. Но великий учёный явно не зря посчитал её своим полноправным соавтором. Ну не смог бы маленький чиновник патентного ведомства провернуть такую огромную умственную работу, прорвать веками сложившуюся границу научного познания, если бы его не поддерживал мощный тыл. И прав был наш великий соотечественник Абрам Йоффе, обозначивший имя автора тех самых знаменитых статей, которые и привели к Нобелевской премии, как Эйнштейн-Марич.

Автор — обозреватель журнала «В мире науки»

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