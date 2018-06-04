СМИ узнали о допросе экс-главы Красноярского края по делу о хищении
Бывшего главу Красноярского края Виктора Толоконского вызвали на допрос в краевое управление Следственного комитета. Об этом сообщает газет «Коммерсант», ссылаясь на источники в ведомстве.
По словам собеседников издания, Толоконский проходит по делу о хищении в качестве свидетеля.
В управлении СК отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. По номеру телефона экс-главы региона ответила его супруга и сказала, что Толоконский сейчас занят и ответить не может.
3 июня Толоконский покинул пост главного советника мэра Новосибирска Анатолия Локотя. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами — в конце мая у политика умерла мать.
В последние дни мая несколько глав российских регионов покинули свои посты.
Так, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и главы Якутии Егора Борисова, назначил новых врио губернаторов Тюменской области, ЯНАО, Амурской области и Алтайского края.
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