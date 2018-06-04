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Движение транспорта возле СК «Олимпийский» в Москве ограничат 8 июня

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Фото: google.ru/maps
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Движение транспорта в районе СК «Олимпийский» в Москве будет ограничено 8 июня в связи с проведением музыкальной премии «Муз-ТВ 2018». Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Так, будет закрыт участок на улице Дурова от улицы Щепкина до въезда на территорию спорткомплекса «Олимпийский» с 15:00 до 20:00. Уточняется, что для движения на данном отрезке дороги будет полностью закрыта одна полоса, пишет РИАМО.

Также будет ограничен доступ на территорию спорткомплекса «Лужники» с 25 мая по 18 июля на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

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