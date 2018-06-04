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Полиция проверяет информацию о нападении на видеоблогера Соболева

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Фото: соцсети
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Петербургские полицейские проверяют появившуюся в соцсетях информацию об избиении видеоблогера Николая Соболева.

Ранее стало известно, что на молодого человека напали возле студии, где он снимает свои ролики. Инцидент произошел в ночь на 3 июня.

Блогер сообщил, что находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга легкой степени тяжести, передает РЕН ТВ.

Видеооператор Глеб Фролов, который работает с Соболевым, уточнил, что нападение произошло в подъезде студии Adini в Петербурге.

Николай Соболев — автор и ведущий YouTube-канала SOBOLEV. На его канал подписаны свыше 4 млн человек.

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