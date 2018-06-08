Генпрокуратура поддержала уголовные наказания для «черных» кредиторов

Наказание за нелегальное предоставление потребительских займов необходимо ужесточить, считают в Генпрокуратуре. Об этом говорится в письме надзорного ведомства в Министерство финансов (есть у «Известий»). Речь идет как об увеличении существующих штрафов по КоАП, так и об установлении уголовной ответственности. В августе 2017 года Минфин предложил поправки в Уголовный кодекс — новую статью о незаконной деятельности по предоставлению потребительских кредитов. По итогам I квартала 2018 года в России выявили свыше 1,3 тыс. организаций, нелегально предоставляющих ссуды.

В Генпрокуратуре считают, что в России необходимо ужесточить наказания для должностных и юридических лиц, которые нелегально выдают потребительские займы. В надзорном ведомстве полагают, что следует увеличить размер административного штрафа в отношении подобных нарушителей. Плюс к этому предлагается установить уголовную ответственность за повторное незаконное предоставление кредитов. Свою позицию ведомство изложило в письме в адрес Минфина. Оно направлено 11 мая за подписью замгенпрокурора Владимира Малиновского. «Известия» ознакомились с документом.

Согласно КоАП сейчас за незаконную выдачу займов для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

В августе прошлого года Министерство финансов предложило скорректировать Уголовный кодекс, добавив в него статью о незаконной профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. При этом работа банков под нее не подпадает. В случае нарушения, совершенного должностным лицом или ИП, которое зафиксировано неоднократно и причинило крупный ущерб (от 1,5 млн рублей) либо было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, штраф необходимо увеличить до 1 млн рублей. Также в качестве наказания может быть избран арест до шести месяцев.

Наказание может быть более строгим, если нарушение совершалось группой лиц или был получен доход в особо крупном размере, то есть от 6 млн рублей. Для таких случаев Минфин предложил штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до шести лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Министерство отметило в своих документах, что часто возникают ситуации, когда лицо, незаконно предоставляющее потребительские займы, продолжает осуществлять эту деятельность и после привлечения к административной ответственности. Новый законопроект должен решить существующую проблему. Поправки в УК разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина.

По данным Центробанка, в I квартале 2018 года было выявлено более 1,3 тыс. организаций, которые предположительно нелегально выдавали кредиты. При этом за весь 2017 год обнаружили 1374 таких организации, в 2016 году — 1378. Регулятор считает, что динамика связана с более эффективной и системной работой по противодействию нелегальной деятельности.

Руководитель группы по разрешению налоговых споров компании «Делойт» Антон Зыков рассказал «Известиям», что сейчас уже есть случаи привлечения к ответственности за незаконную выдачу потребительских кредитов. Например, в феврале 2018 года Верховный суд рассматривал дело индивидуального предпринимателя Кодяковой и пришел к выводу о законности привлечения ее к ответственности по статье 14.56 Кодекса об административных правонарушениях — за ведение профессиональную деятельности по предоставлению потребительских займов юрлицами и ИП, не имеющими право на ее осуществление. Активную роль в выявлении нарушений играет Центральный банк, отметил юрист.

Аналогичная ответственность есть в большинстве зарубежных стран, в которых деятельность по предоставлению займов лицензируется, напомнил эксперт. По его мнению, основная задача, которую государства стараются решить, устанавливая уголовную ответственность за такие нарушения, — это не привлечение к ответственности как таковое, а профилактика нарушений. То есть создание угрозы для недобросовестных участников рынка, которые могут воздержаться от нарушения закона, опасаясь возможного уголовного наказания.