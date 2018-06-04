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Строители установили последнюю сваю железнодорожной части моста в Крым‍

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Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста/most.life
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Строители завершили погружение последней сваи железнодорожной части Крымского моста, окончив тем самым создание свайных фундаментов. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Крымский мост: есть контакт
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«Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению», — сообщается на сайте

Уточняется, что  за все время стройки под автодорожную и железнодорожную части моста было погружено почти 6,7 тыс. свай трех типов. Куда больше усилий строителям пришлось приложить для части моста, которая предназначена для железной дороги. Здесь понадобилось вбить 2,7 тыс. трубосвай, тогда как под опоры автодорожного моста погружено 2,5 тыс трубосвай.

Торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая с участием президента страны Владимира Путина, который проехал по нему за рулем «КамАЗа». Движение легковых автомобилей и общественного транспорта было запущено 16 мая. Грузовикам разрешат ездить по мосту только в октябре. Открытие движения по железнодорожной части транспортного перехода запланировано на декабрь 2019 года.

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