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Бывшего бухгалтера колонии в ЕАО осудили за хищение 17 млн рублей

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Суд в ЕАО вынес решение в отношении бывшего бухгалтера исправительной колонии. Она приговорена к полутора годам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. рублей за крупное хищение. Женщину признали виновной по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Следствие установило, что в период с 2011 по 2016 год бухгалтер ИК-10 в ЕАО вместе со своей сослуживицей оформляла документы на зарплату, премии и детские пособия людям, которые не были сотрудниками этого исправительного учреждения. Деньги перечислялись на счета родственников и знакомых. В результате УФСИН по ЕАО был причинен материальный ущерб на сумму 16,7 млн рублей.

В суде подсудимая полностью признала свою вину. С нее и ее знакомой, которая также проходит по этому делу, взыскана вся сумма ущерба в пользу УФСИН, передает ИА EAOMedia.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Томске арестован экс-заместитель мэра города Владимир Костюков. Его обвиняют в мошенничестве.

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