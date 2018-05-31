Суд заочно приговорил к семи годам колонии экс-депутата Госдумы Егиазаряна

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. рублей находящегося в международном розыске бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна.

Экс-парламентарий признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «РИА Новости».

Его брату Артему Егиазаряну суд назначил пять лет колонии и штраф в размере 600 тыс. рублей. Другие фигуранты дела — Максим Клочин и Виталий Гогохия — были приговорены к четырем годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс.

С ноября 2010 года Егиазарян находится в федеральном, а с конца декабря — в международном розыске из-за заведенного на него в России уголовного дела о крупном мошенничестве. Минюст США в 2013 году отказал Генпрокуратуре РФ в выдаче экс-депутата.

По версии следствия, Егиазарян вместе с тремя соучастниками обманным путем приобрел 20% акций ЗАО «Центурион Альянс» на общую сумму около 1,57 млрд рублей. В конце октября 2010 год Госдума дала согласие на снятие с бывшего парламентария неприкосновенности и возбуждение против него уголовного дела.

Летом 2012 года против Егиазаряна было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве почти на 6 млрд рублей. По данным следователей, обвиняемые обманным путем вынудили Михаила Ананьева, управляющего контрольным пакетом акций ОАО «Инвест-Центр», организовать оформление 80 тыс. акций на указанных Егиазаряном лиц. Взамен акций Егиазарян обещал оформить на Ананьева равнозначный актив. Позднее уголовные дела были объединены в одно.