Россияне задолжали 4 трлн рублей

Общий объем задолженности россиян в I квартале вырос на 5% и достиг 4 трлн рублей.

Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

При этом почти половину этих долгов составляют невыплаченные и просроченные кредиты — всего 1,8 трлн рублей.

Отмечается, что неплатежи более характерны для сегмента потребительских кредитов, а вот за ипотеку россияне предпочитают расплачиваться вовремя.

Эксперты считают рост долгов только на 5% хорошим показателем, и связано это с жесткими требованиями банков к заемщику.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россиянам предстоит вернуть долги на 4 трлн рублей