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Фонд президентских грантов обсудит расширение поддержки изобретателей

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Конкурс научных проектов Фонда президентских грантов может дополниться новыми номинациями для поддержки разработчиков новых продуктов и технологий. С соответствующей инициативой к экспертному совету фонда обратилось Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Проводимый фондом конкурс «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» пока не позволяет привлекать к участию в нем индивидуальных изобретателей и авторов-разработчиков новых продуктов или технологий, объясняют в ВОИР.

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Поэтому организация предложила экспертному совету Фонда президентских грантов расширить перечень номинаций конкурса и дать возможность участвовать в нем таким соискателям. Тем самым может быть усовершенствован механизм поиска и поддержки талантов, о важности которого говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

«Уверен, что появление номинации «изобретательство, интеллектуальная собственность, создание новых перспективных товаров» позволит расширить количество участников конкурса грантов и позитивным образом отразится на результатах деятельности такого важного института, как Фонд президентских грантов», — отметил председатель центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

По сообщению общества, в Фонде президентских грантов есть сторонники данной инициативы, которые обещали в ближайшее время рассмотреть предложение.

О том, что Фонд президентских грантов рассмотрит возможность распределения средств физическим лицам, стало известно в ноябре 2017 года.

Конкурсы по распределению президентских грантов проводятся два раза в год. 31 мая первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что по итогам первого в 2018 году конкурса получит поддержку 1551 проект. 16 июля начнется прием заявок на второй конкурс.

ВОИР — общественная организация, помогающая предприятиям и физлицам в создании и внедрении новых технологий и продуктов. При поддержке Фонда президентских грантов создает национальную информационную систему «Бюро рационализаторства и изобретательства», которая выстраивает взаимодействие между промышленностью, бизнесом и разработчиками отечественных технологий или товаров.

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