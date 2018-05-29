Прямой эфир

В России начнут готовить рационализаторов

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России начинает работать образовательный центр «Академия ВОИР», созданный Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Церемония открытия учебного учреждения пройдет в Москве во вторник, 29 мая, говорится в сообщении ВОИР.

Образовательный центр по поддержке рационализаторской деятельности образован при участии Роспатента, Федерального института промышленной собственности, Российского НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере, Российского дома международного научно-технического сотрудничества.

Задача «Академии ВОИР» — повышение квалификации и дополнительное образование в сфере интеллектуальной собственности, патентовании, коммерциализации, управлении результатами интеллектуальной деятельности, инновационном менеджменте, теории решения изобретательских задач, построении и ведении изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятии, управление предложениями на предприятии.

Слушателями академии станут управленцы, специалисты в сфере патентования и управления интеллектуальной собственностью, инженеры, технологические предприниматели, а также госслужащие.

В начале мая российское конструкторское бюро представило первый отечественный экзоскелет для рабочих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РФ предложено создать многофункциональные центры поддержки изобретателей
Путин: изобретатели наращивают научно-технический потенциал России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017