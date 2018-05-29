В России начнут готовить рационализаторов

В России начинает работать образовательный центр «Академия ВОИР», созданный Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Церемония открытия учебного учреждения пройдет в Москве во вторник, 29 мая, говорится в сообщении ВОИР.

Образовательный центр по поддержке рационализаторской деятельности образован при участии Роспатента, Федерального института промышленной собственности, Российского НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере, Российского дома международного научно-технического сотрудничества.

Задача «Академии ВОИР» — повышение квалификации и дополнительное образование в сфере интеллектуальной собственности, патентовании, коммерциализации, управлении результатами интеллектуальной деятельности, инновационном менеджменте, теории решения изобретательских задач, построении и ведении изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятии, управление предложениями на предприятии.

Слушателями академии станут управленцы, специалисты в сфере патентования и управления интеллектуальной собственностью, инженеры, технологические предприниматели, а также госслужащие.

В начале мая российское конструкторское бюро представило первый отечественный экзоскелет для рабочих.