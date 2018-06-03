Индия успешно испытала баллистическую ракету «Агни-5»

Вооруженные силы Индии провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5», способной нести ядерный боезаряд.

Пуск состоялся рано утром на острове близ побережья штата Одиша, пишет местное издание Odisha Sun Times. В публикации отмечается, что ракета длиной 17 м и 2 м шириной весит около 50 т. Она способна нести ядерную боеголовку весом более 1 т.

Проведенные испытания — шестые по счету, предыдущий пуск состоялся 18 января.

Первые испытания ракет типа «Агни» прошли в 2002 году, в настоящее время на вооружении индийской армии находятся четыре типа ракет этой серии. Основное отличие типов ракет между собой — дальность полета. Если «Агни-1» обладает дальностью 700 км, то у «Агни-4» дальность полета от 2,5 до 3,5 тыс. км.

«Агни-5» поступит на вооружение после серии испытаний, отмечает РЕН ТВ.