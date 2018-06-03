Израиль второй раз за сутки нанес удар по сектору Газа

ВВС Израиля поразили еще пять объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

«Несколько минут назад истребители ВВС Израиля поразили в северной части сектора Газа пять террористических целей в военном лагере, принадлежащем морским силам ХАМАС <...> атака проведена в ответ на ракеты, которые были запущены из сектора Газа по Израилю за ночь», –– приводит ТАСС сообщение пресс-службы израильской армии.

В ночь на 3 июня израильские ВВС нанесли удары по десяти целям ХАМАС в трех военных лагерях в секторе Газа.

По данным военных, в уничтоженных объектах изготавливалось оружие и находился склад боеприпасов.

Также в воскресенье из сектора Газа по территории Израиля были выпущены шесть ракет, четыре из них ПВО страны сбили, две разорвались, не долетая до Израиля.

Ранее 2 июня армия Израиля сообщила, что ПВО страны перехватили одну из двух ракет, выпущенных из сектора Газа.