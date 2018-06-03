Численность школьников в России снизилась за 17 лет на 21%

За последние 17 лет в России снизилась численность школьников на 21,7%. Такие данные приводятся в ежегодном отчете правительства о реализации госполитики в сфере образования.

Документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что сокращение связано с «демографической ямой».

«За последние 17 лет (с 2000-го по 2017/18 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%. «Демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», –– говорится в отчете.

При этом по прогнозам, численность студентов высших учебных заведений в 2018/19 учебном году может снизиться на 40% по сравнению с 2009 годом.

«Численность студентов может составить около 4,3 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн человек)», –– отмечено в отчете.

16 мая сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти». Согласно документу, Минобрнауки преобразуют в две структуры: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.