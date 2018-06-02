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Подозреваемого в убийстве соратника Деда Хасана задержали в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве задержали подозреваемого в убийстве шесть лет назад криминального авторитета Ильгара Алиева, который считался ближайшим соратником вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Как сообщает РЕН ТВ, задержанный, 36-летний Гаджибаба Талыбханлы, в прошлом был охранником криминального авторитета Ровшана Джаниев (Ровшан Ленкоранский).

Задержание было произведено 31 мая в ресторане «Белый дом» в центре столицы.

По информации телеканала, задержанному пока ему не предъявлено обвинение в убийстве.

52-летний Ильгар Алиев, более известный в криминальных кругах по кличке Ильгар Данабаш, был застрелен 19 апреля 2012 года в центре Москвы.

Сам Ровшан Джаниев был убит 18 августа 2016 года в Стамбуле.

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