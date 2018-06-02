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Лукашенко пригрозил закрыть границу Белоруссии с Россией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию определиться с форматом пограничного контроля между странами и заявил о готовности закрыть границу.

«Они (Россия. — Ред.) сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются, определятся — нам не проблема ответить, мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу — пожалуйста», — цитирует президента БелТА.

По его словам, в это случае Минск пойдет на ответные меры.

Заявления Лукашенко стали ответом на решение ФСБ разместить пограничников на границе с Белоруссией, так как после ввода Минском в прошлом году временного безвизового режима для граждан 80 стран, в Россию без прохождения погранконтроля и проверки документов хлынул поток жителей третьих стран.

Это стало возможно так как Белоруссия не имеет на границе с РФ постоянных дислоцированных подразделений органов погранслужбы.

По словам Лукашенко, «границы – это пережиток прошлого, который не приносит много пользы для общения людей».

Он добавил, что в июне вопрос охраны границы будет обсуждаться на Высшем госсовете Союзного государства.

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