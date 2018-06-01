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Эстакаду на пересечении хорд на севере Москвы откроют в 2018 году

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Открытие разворотной эстакады, которая связывает Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в Москве, запланировано на октябрь 2018 года. Об этом сообщил первый заместитель главы департамента строительства столицы Петр Аксенов.

По его словам, благодаря эстакаде водителям не придется выезжать на Дмитровское шоссе, поскольку она поможет проехать на хорду с Академической улицы без светофоров и помех движению, передает РИАМО. Аксенов напомнил, что данное сооружение является одной из нескольких эстакад, связывающих две скоростные магистрали.

Северо-Западная хорда — скоростная магистраль протяженностью 79 км, она пройдет через северный и западный районы столицы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва — Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль МЦК и до новой развязки на МКАД на пресечении с магистралью Вешняки — Люберцы. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали — Открытое, Алтуфьевское, Дмитровское, Щелковское и Измайловское шоссе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие годы реконструируют три транспортные развязки на МКАД.

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