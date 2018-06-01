В Москве пройдет фестиваль экстремального и уличного спорта

Фестиваль The BOWL, посвященный экстремальному и уличному спорту, состоится 2 июня в московском парке «Садовники» (метро «Коломенская»).

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, среди участников и судей мероприятия будут как известные, так и начинающие звезды российского скейтбординга и BMX. В их числе первый в истории России национальный чемпион по скейтбордингу Дмитрий Двойнишников, а также зарубежные мастера скейтбординга Бенджамин Бройд и Джордан Тэкерей. Финал фестиваля запланирован на 16:00 мск.

The BOWL пройдет при поддержке Москомспорта, Федерации скейтбординга России и парка «Садовники».