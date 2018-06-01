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Художник из Новосибирска занялся спасением петроглифов на Алтае

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Новосибирский художник намерен отправиться с длительную экспедицию на Алтай. Эдуард Логинов планирует обойти труднодоступные места и скопировать древнюю живопись.

По словам художника, в республике есть множество петроглифов, о которых пока не знают ученые. Сцены охоты и сражений древние люди рисовали на скалах в местах, которые сейчас малодоступны. Житель Новосибирска планирует уйти в горы на месяц, чтобы найти живопись с историей в несколько тысяч лет.

Логинов рассказывает, что изображения на камнях часто сложно прочитать и разглядеть. Многие скалы покрыты лишайником и мхом такой толщины, что рисунок становится скрытым. Чтобы очистить петроглифы, художник использует капроновую щетку и деревянную палочку, пишет vn.ru. После очистки петроглифа мужчина делает оттиски с помощью акриловой краски.

Экспедиция запланирована на конец июня. Эдуард Логинов намерен пройти пешком по Южно-Чуйскому хребту.

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