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Парламент Испании вынес вотум недоверия правительству Рахоя

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Фото: REUTERS/Sergio Perez
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Правительству Испании во главе с Марианом Рахоем вынесен вотум недоверия. Соответствующее решение принял конгресс депутатов (нижняя палата парламента).

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Отставку кабинета министров поддержали 180 депутатов при необходимых 176 голосах. Вотум недоверия вынесен впервые с момента восстановления демократии в стране в конце 1970-х годов, сообщает «РИА Новости».

Комментируя отставку правительства, Рахой подчеркнул, что признает результаты голосования, однако не «разделяет того, что произошло». По его мнению, он «выполнил свой политический мандат».

Причиной для отставки правительства послужил громкий коррупционный скандал, в котором были замешаны члены правящей Народной партии. Их уличили в неуплате налогов, взяточничестве и отмывании денег.

Новым премьер-министром избран глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес. Он стал седьмым председателем правительства с момента установления в стране демократического строя, передает ABC.

Санчес отметил, что его правительство будет работать во благо народа Испании. Он также высказался о каталонском кризисе, заявив, что «правительство хочет, чтобы Каталония находилась в Испании, а Испания — в Каталонии».

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