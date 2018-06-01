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Партия пассажирских автобусов приобретена для Брянска

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Фото: Брянская городская администрация/bga32.ru
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Брянские власти приобрели для города партию новых автобусов. Торжественная церемония вручения ключей от 25 новых «ЛиАЗов» Брянскому пассажирскому автотранспортному предприятию состоялась сегодня. А в ближайшее время в город поступят еще 28 новых автобусов.

Как уточняет «Брянская учительская газета», новые транспортные средства, которые будут использовать для перевозки горожан, поступили в Брянск впервые за 10 лет. Решение об этом принял губернатор Александр Богомаз.

Сейчас в городе продолжается оптимизация маршрутной сети. На эти цели в 2017–2018 годах из регионального бюджета было выделено 700 млн рублей.

Так, в декабре 2017 года в Брянск привезли первую партию низкопольных автобусов среднего класса. В апреле этого года был заключен контракт на поставку 53 таких же автобусов.

Уточняется, что эти автобусы будут работать на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по установленным тарифам и со льготами на проезд. Они были закуплены в рамках госпрограммы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» и городской программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске».

Кроме того, до окончания первого полугодия парк общественного транспорта Брянска должен пополниться 53 автобусами общей стоимостью 310 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Брянске планируется открыть пять новых автобусных и троллейбусных маршрутов. Еще шесть муниципальных маршрутов будут продлены.

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