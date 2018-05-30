Автобусы заменят поезда жителям Томари

Движение поездов в Томаринском районе будет прекращено с 1 июня 2018 года в связи с проведением ремонтных работ на железной дороге. На это время поезда планируют заменить автобусами. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.

С 1 июня прекратится движение поездов и в течение лета их будут заменять автобусы углегорского АТП. Тариф уже утвержден и составляет 3,45 рубля за километр. График движение автобусов был составлен на основании результатов опросов граждан, сообщает ИА SakhalinMedia.

Так, билет из Томари в Южно-Сахалинск обойдется пассажиру в 669 рублей. При этом перевозчик пообещал предоставить автобусы повышенной комфортности. А из села Пензенское до Южно-Сахалинска можно будет добраться за 595 рублей. Дети до 12 лет при наличии документов получают скидку на проезд в 50%.

Как рассказала начальник районного центра социальной поддержки населения Юлия Рябогина, все льготы, которые были у граждан на железнодорожном транспорте, сохранятся. Перевозка на автобусах будет происходить до окончания ремонтных работ железной дороги.