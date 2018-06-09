Российские законы не защищают бизнес от самого вероятного канала передачи коммерческой тайны конкурентам — действий бывших сотрудников. Из существующих механизмов — закон о защите авторских прав, патентное право, статья о ноу-хау Гражданского кодекса. Для технологичных компаний они не всегда применимы.

Эти механизмы либо требуют раскрытия информации, как в случае получения патента, либо не обеспечивают контроль над бывшим работником, как в случае с ноу-хау. Либо их можно обойти. Например, в IT-сфере — при помощи использования других языков программирования при написании кода, как в случае с авторским правом.

Остается только наблюдать, что иностранные инвесторы не спешат вкладывать деньги в высокотехнологичный сектор экономики РФ, где один из необходимых институтов — соглашения о неконкуренции — до сих пор отсутствует. Зато они недобросовестно извлекают выгоду из этого факта, переманивая на Запад наиболее ценных отечественных специалистов вместе с их уникальным интеллектуальным ресурсом. Миграция обескровливает и без того нуждающийся в профессионалах кадровый рынок.

Единственное решение, которое предлагает Минтруд, — включать в трудовой договор условие о неразглашении охраняемой законом коммерческой тайны. Это, казалось бы, выход, ведь режим коммерческой тайны можно распространять на сведения любого характера. Любого, но им не ограничишь применение на благо конкурента опыта, знаний и навыков, полученных в вашей компании и неотделимых от личности работника.

Соглашение о неконкуренции могло бы спасти ситуацию. Но в России такие документы до сих пор рассматриваются как ограничение прав граждан на труд (письмо Минтруда России от 19.10.2017 № 14-2/В-942). Работодатель имеет право включить в договор с работником условие о неконкуренции, но в суде оно окажется ничтожным.

В России пора пересмотреть этот вопрос. Безусловно, гарантированные Конституцией права граждан должны соблюдаться, но необходимо найти баланс интересов с бизнесом, который заинтересован в защите своей интеллектуальной собственности как главном конкурентном преимуществе на рынке.

А что же сотрудники? Готовы они входить в положение работодателя, радостно принимая соглашение о неконкуренции? Скорее нет, ведь работодатель и сотрудник в таких вопросах по сути находятся по разные стороны баррикад. Для того чтобы мотивировать работников на заключение подобных соглашений, необходимо законодательно установить минимальный размер компенсации за исполнение работником обязательства ограничить свои права на использование знаний, навыков, иных профессиональных компетенций, которые он получил у работодателя. Минимальный размер компенсации может быть увеличен по соглашению сторон. Это цивилизованный подход, который позволит сохранить баланс интересов.

Именно так вопрос решен в рамках английского права. Сейчас этот опыт внедряют у себя и партнеры России по ЕврАзЭС. В Беларуси с 28 марта 2018 года согласно Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» в рамках правового эксперимента соглашения о неконкуренции разрешено заключать со своими работниками-резидентами Парка высоких технологий. А в Казахстане законодатель пошел еще дальше и легализовал такие отношения на территории всей страны без каких-либо изъятий, введя соответствующие нормы в Трудовой кодекс (статья 29).

Российским же компаниям приходится рассчитывать на здравый смысл и добропорядочность коллег по цеху, заключая «джентльменские соглашения». Хороший пример — кейс «Яндекса», Parallels, Kaspersky Lab, Epam Systems и Acronis. Они договаривались о том, что не будут переманивать друг у друга сотрудников, еще в 2012 году. Главной целью, правда, компании обозначали необходимость остановки гонки зарплат. Это важный мотив, хотя и не столь критичный, как риск утечки данных.

О других примерах соглашений либо не распространяются, либо число их ничтожно, что косвенно подтверждает статистика рекрутеров (HeadHunter, SuperJob). Согласно ей, абсолютное большинство компаний не видят проблем в том, чтобы переманивать сотрудников у конкурентов. Кандидатов для рекрутинга выбирают прицельно, обращаясь к тем, кто поможет сократить технологическое отставание.

Существующая ситуация с российским законом позволяет отдельным организациям использовать нечестные методы, переманивая сотрудников и решая тем самым свои проблемы. Это не только вредит здоровой конкуренции, но и оказывает негативное влияние на инвестиционный климат. Поскольку легче не вкладывать средства в разработку новых продуктов, а просто «перекупить» нужного сотрудника вместе со знаниями, опытом у конкурента, чтобы тем самым сэкономить на времени и средствах для создания ноу-хау.

Необходимо менять российское законодательство. Поскольку через десять лет, по данным исследования Фонда развития интернет-инициатив, потребность отрасли в IT-специалистах вырастет еще на 2 млн человек.

Автор — IT-эксперт

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