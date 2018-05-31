«Ласточку» запустили из Калининграда в курортный Зеленоградск

С Северного вокзала Калининграда в Зеленоградск сегодня был отправлен пробный состав скоростного поезда «Ласточка». Он двигался со скоростью 115–120 км/ч и доехал до курортного города за 20 минут. Вагоны поезда были оснащены кондиционерами и сиденьями, которые обычно устанавливаются в самолетах.

Как сообщает Калининград.Ru, переговоры о запуске «Ласточки» между РЖД и правительством области начались 1,5 года назад. Четыре состава были доставлены в Калининград 23 мая.

Предполагается, что во время ЧМ-2018 они будут ездить из Калининграда в Светлогорск и Зеленоградск. Сейчас региональные власти решают, как использовать составы после окончания мундиаля.