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Виртуальный сотовый оператор Easy4 начнет работу в России

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Фото: Depositphotos/stockasso
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С 1 июня в России появится новый оператор мобильной связи Easy4. Компания будет работать по модели виртуального оператора, то есть предоставлять услуги под собственным брендом на сетях существующих операторов.

Easy4 — это бренд европейской группы EasyCall. Он представлен в Турции, Китае, Нидерландах, Испании и Германии, сообщает РБК.

Источник издания, близкий к Easy4, рассказал, что компания уже договорилась о сотрудничестве с МТС и «Т2 РТК Холдингом» (Tele2).

Отмечается, все входящие звонки для абонентов Easy4 будут бесплатными в любой стране, а исходящие будут тарифицироваться по ценам домашнего региона. На SIM-карте будет записано сразу несколько номеров, и абонент сможет совершать и принимать звонки как на свой «домашний» номер, так и на номер страны пребывания.

По данным издания, основная часть технологий, используемых Easy4, была разработана российской компанией «Интерсат», которая является резидентом «Сколково».

Ранее в мае стало известно, что в России на 4% снизилась стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов по сравнению с августом 2017 года, она составила 258,3 рубля. 

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