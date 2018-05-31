Совфед расширил экономические полномочия Путина

Совет Федерации абсолютным большинством голосов одобрил закон, дающий президенту РФ больше полномочий в экономической сфере. Из 142 парламентариев только один выступил против и двое воздержались, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Сам документ был принят Госдумой 24 мая и обсуждался в Совфеде накануне.

Теперь президент России Владимир Путин сможет в «исключительных случаях» самостоятельно регулировать деятельность хозяйственных обществ в условиях антироссийских санкций. То есть устанавливать «особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения» для компаний и корпораций.

По мнению юристов, чьи слова приводит газета «Коммерсант», новые нормы позволят Путину приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса, федерального закона «О рынке ценных бумаг», принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами без учета отдельных требований закона о ВТС.

Ранее в мае парламент Чечни внес в Госудуму законопроект, который предполагает возможность занимать пост президента РФ три срока подряд вместо нынешних двух.