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Песков рассказал о принятии решений по депортации миссионеров

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя дать общую оценку по вопросу принятия решений о депортации миссионеров. 

«Здесь нужно смотреть на каждый отдельно взятый случай. Существуют определенные основания для этого, которые используются», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал вопрос одного из журналистов о депортации раввина Омской области, который был обвинен в посягательстве на конституционной строй, а также о ситуации со студенткой из Свазиленда, которую в Нижнем Новгороде обвинили в незаконной миссионерской деятельности и могут выдворить из России.

«В данном случае это прерогатива других органов принимать такие решения», — добавил он.

По данным ТАСС, 22 мая Омский областной суд отказал в удовлетворении иска к региональному УМВД главного раввина Омской области Ашера Кричевского, который требовал отменить решение об аннулировании вида на жительство. Кричевскому вменяется угроза национальной безопасности России. 

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