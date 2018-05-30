Песков не стал комментировать сообщение о «воскресшем» Бабченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет полной информации о ситуации с российским журналистом Аркадием Бабченко, инсценировку убийства которого организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

«Я видел (сообщения о том, что Бабченко жив. — iz.ru), но пока никакой информации по этому у меня нет», — сказал представитель Кремля.

30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, на самом деле жив. По его словам, инсценировка убийства была частью спланированной операции, призванной предотвратить реальное покушение.

В подготовке покушения он обвинил Россию. Грицак добавил, что всего на Украине якобы планировалось убийство еще 30 человек.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что очевиден пропагандистский эффект, заложенный в эту историю.