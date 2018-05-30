Прямой эфир

Песков не стал комментировать сообщение о «воскресшем» Бабченко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет полной информации о ситуации с российским журналистом Аркадием Бабченко, инсценировку убийства которого организовала Служба безопасности Украины (СБУ).

Пересечение радикальной линии
Кому на Украине выгодна смерть российского журналиста Аркадия Бабченко

«Я видел (сообщения о том, что Бабченко жив. — iz.ru), но пока никакой информации по этому у меня нет», — сказал представитель Кремля.

30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, на самом деле жив. По его словам, инсценировка убийства была частью спланированной операции, призванной предотвратить реальное покушение.

В подготовке покушения он обвинил Россию. Грицак добавил, что всего на Украине якобы планировалось убийство еще 30 человек.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что очевиден пропагандистский эффект, заложенный в эту историю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семье Бабченко не сообщили об инсценировке убийства
В СБУ поведали о планах заказчиков Бабченко убить 30 человек на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017